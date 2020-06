Ziliotto: el frigorífico de Acha no abre “por una disputa de privados”

El gobernador Sergio Ziliotto sostuvo el viernes que el histórico conflicto por la Barrera Sanitaria Patagónica al sur del río Colorado no está en su “agenda” porque “no constituye un perjuicio económico para la provincia”.

También se refirió, en una nota de El Diario, al frigorífico de General Acha. Al consultarle si la barrera sanitaria no afecta a la producción de los frigoríficos de Bernasconi y de Acha, expresó: “Bernasconi no vende porque todavía no está en funcionamiento, ellos también tienen cupos para vender afuera del país. Y en General Acha sabemos que es una disputa entre privados. Los frigoríficos tienen otro mercado para vender. No lo abandonamos al tema porque es una barrera comercial, no sanitaria. Aunque hoy la barrera tiene un andamiaje sanitario porque para el SENASA hay dos status sanitarios distintos: uno al norte y otro al sur”.

Aunque dio a entender que no abandonará esa lucha. “Como dijo nuestro conductor, todo a su debido tiempo y armoniosamente. Ya a Neuquén lo convencimos de cuáles son los beneficios del río Colorado en manos de todas las provincias…después lo vamos a convencer de que la barrera sanitaria tiene que dejar de existir”, indicó.