Proyecto para multar por no usar tapabocas y clausura de comercios que incumplan protocolos

En las próximas horas, según pudo saber infopico.com, se estaría presentando en la Cámara de Diputados de La Pampa, un proyecto de Ley vinculado a la pandemia y a medidas de urgencia sobre el coronavirus.

Se trataría de la aplicación de multas por el no uso de tapabocas, la posibilidad de clausurar comercios que no acaten las medidas dispuestas en anteriores decretos, el no respeto al distanciamiento social.

El proyecto también contempla la posibilidad de multar o clausurar a los comercios a los cuales se permita el ingreso de personas sin tapabocas como así también cuando no se respete la cantidad de personas en el interior de los locales.

Por otra parte se prevé multas para «los encuentros familiares o sociales», donde se exceda la cantidad de personas en el interior de las casas.