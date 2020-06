Frigorífico quebrado: nuevos dueños acusan a anteriores de no haber pagado a acreedores

Los nuevos dueños del Frigorífico de General Acha, al que la Justicia achense le decretó la quiebra, acusó a los anteriores de no haber pagado el acuerdo homologado a los acreedores como se había estipulado y que provocó que se tomara la decisión judicial. “En estos momentos nuestros abogados están trabajando a fondo junto con nosotros para poder remediar esta sentencia de quiebra indirecta y recuperar la empresa”, se indicó.

El directorio de la firma Frigorífico General Acha SA estaba integrado entre otros por Oscar Enrique Suárez, Osvaldo Diego Alonso y Mario Alonso, y tuvo que cerrar sus puertas. El año pasado, la empresa Flaxy SA, cuya cara visible es Eduardo de la Iglesia, adquirió la mitad de la acciones, arrastrando la deuda de sus socios.

En las redes sociales, De la Iglesia indicó que “la empresa había propuesto un plan de pago en 12 cuotas, con vencimiento la primera el 10 de junio de 2019 y 11 más consecutivas e iguales, la mayoría de los acreedores aceptaron este plan de pago, pero recién la homologación llego a fin de julio de 2019, o sea que la cuota de junio y julio el directorio anterior no las pago, porque no sabía si se iba aceptar o no la propuesta de pago por parte del juez o se decretaba la quiebra”.

“No obstante esto, a mediados de setiembre de 2019 FLAXY SA recibe la mayoría de acciones pero no el total, para esto habían ya vencido 4 cuotas del concurso. Pero recién a partir de los primeros días del mes de diciembre se pudo presentar ante el juez la nueva integración del directorio de Frigorífico General Acha para poder representar a la firma en el concurso y otros juicios pos concursales, así pasaron 7 cuotas del concurso sin pagarse, puesto que había dos cosas: el 48,33% de los socios del frigorifico fueron convocados telefónicamente a pagar su parte y ninguno quiso hacerlo ni tampoco se presentaron, y por otro lado la habilitación para comenzar a trabajar estaba muy lejana porque la empresa no tenía siquiera CUIT activa”.

“Pudimos continuar como directorio de la empresa para darle curso a la reapertura con muchas ganas y posibilidades reales, inclusive pudimos reactivar la CUIT caída de la empresa. Pero vivimos en un planeta donde apareció una enfermedad pandemica Covid 19 y se cerró y se cortó todo a nivel país y hace hoy 100 días que no se puede hacer absolutamente casi nada, hubo un largo tiempo sin bancos, sin oficinas gubernamentales o del Estado, necesarias para tramitar la habilitación y puesta en marcha de nuestra empresa”, indicaron.

También acusó a COSEGA y a parte de los ex trabajadores “nos había negado la conexión de energía aunque pagáramos una deuda inventada, con la constante persecución de un grupo de ex trabajadores que tienen un juicio para cobrar lo que ellos creen que se les adeuda y me parece bien, pero no tienen nada que ver con el concurso de acreedores o la quiebra, con un 48,77% de accionistas que están desaparecidos desde el primer día. Todo genera una confusión muy grande al momento de llevar adelante esta empresa”.