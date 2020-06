22 detenciones en la causa de espionaje ilegal: arrestaron a ex funcionaria y espías

La ex funcionaria macrista Susana Martinengo y otras 21 personas, la mayoría espías, fueron detenidas esta mañana por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena que investiga una causa por presunto el espionaje ilegal que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Los 22 acusados serán indagados mañana y están acusados de los delitos de espionaje ilegal y asociación ilícita.

Además de Martinengo –que estaba a cargo de la coordinación del área Documentación Presidencial en la Casa Rosada–, la lista de detención incluye a Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, los hermanos Emiliano y Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, María Belén Sáez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, el penitenciario Andrés Rodríguez y el ex integrante de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli.

El juez también ordenó la detención de Diego Dalmau Pereyra, ex jefe de Contrainteligencia durante los primeros años de Macri; y de Martín Terra, el ex marido de Analía Maiorana –esposa de Diego Santilli– que entró a la AFI en la gestión de Gustavo Arribas. Santilli es uno de los espiados en este expediente.

La lista de detenciones se completa con los agentes Jonathan Nievas, Javier Bustos y Mariano Ignacio Flores, que reportaron en la Policía de la Ciudad y trabajaban en la AFI. El juez también ordenó arrestar a Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad; y a Juan Carlos Rodríguez, que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Su vinculación estaría dada por los informes comerciales y patrimoniales que conseguía la banda.

Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la AFI y antes funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, en tanto, ya estaba preso en otra causa. El total de detenciones suma 22 personas, de las cuales 18 integraban el grupo de Whatsapp “Súper Mario Bross”. Según la investigación judicial, en ese grupo los espías compartían los dossiers, las fotografías, las filmaciones y todo lo que obtenían de su espionaje ilegal. El grupo fue creado por Ruiz el 26 de octubre de 2018 y originalmente se llamaba “Luigi”. El 14 de noviembre del mismo año cambió el nombre a “Súper Mario Bross”. Mario y Luigi son los hermanos de un famoso videojuego de la década del 80.

El juez Villena investiga desde marzo pasado una presunta red de espionaje ilegal que tuvo como objetivos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el camarista federal Martín Irurzun, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el empresario Fabián de Sousa, entre otros. Hoy se conocieron 21 nuevas víctimas en la causa.

El magistrado, a partir del testimonio del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, allanó a distintos ex agentes de la AFI y en sus celulares encontró los grupos de Whatsapp “Súper Mario Bross” y “Argentina”, que integraban tres agentes y en el que también compartían lo que obtenían en el espionaje.

A Martinengo el juez la había allanado a fines de mayo. Le había secuestrado su teléfono celular. El jueves pasado, Villena allanó la casa de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Su nombre aparecía mencionado en mensajes de Martinengo, Araque y Sáez. Su defensa pidió también la exención de prisión, pero la fiscal Cecilia Incardona, como en todos los casos, se opuso. El material secuestrado en la casa del secretario de Macri –celulares, computadoras, documentos– aún no fue analizado, precisaron a Infobae las fuentes consultadas.