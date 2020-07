Martín Gil, secretario de Obras Públicas de la Nación confirmó que tiene Covid-19

El secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que dio positivo de coronavirus y que se encuentra aislado en Buenos Aires.

El funcionario escribió: “Hace instantes me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche dio positivo para Covid-19. Me encuentro asintomático y aislado en Bs As. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo”.

“Desde que comenzó la lucha contra esta pandemia hemos trabajado incansablemente en mejorar la infraestructura sanitaria de la Argentina, construyendo y ampliando hospitales”, manifestó Gill.

El secretario del Gobierno nacional aseguró que adoptó “todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero, en mi caso, no han sido suficientes. Como lo plantea nuestro presidente @alferdez (Alberto Fernández), estamos atravesando el momento más difícil.”.

Finalmente sostuvo que en estos momentos “es clave cuidarnos para minimizar el riesgo de contagio todo lo que se pueda”.