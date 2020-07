Técnicos de Vialidad recorrieron Acha para ver las calles para el futuro asfaltado

Técnicos de Vialidad Provincial recorrieron las calles de General Acha con el objetivo de ir preparando un proyecto para un futuro asfalto de calles. Fueron acompañados por la viceintendenta Judit Acri y el secretario de Gobierno, Federico Guidugli, Ana Laura Camps, secretaria de Obras Públicas y Lucas Baudracco, director de Obras Particulares y Catastro. El proyecto para extender el asfalto en 2021 fue conversado con el ministro de Obras Públicas, Juan Ramón Garay.

Guidugli indicó a Noticias del Sur que “los técnicos vinieron a hacer un primer testeo de cómo están las calles, la cuestión pluvial y los niveles, entre otros temas. Recorrimos los diferentes puntos que nos interesan y que les marcamos y la próxima visita será ya con más profesionales para ir concretando.

“Acha tiene un problema de años de que no se han hecho los pluviales y tiene que estar bien definido dónde se va a asfaltar porque una vez que se asfalta ya no se puede romper para hacer los pluviales después. Hay que hacerlo antes”, expresó.

“Vamos por buen camino, pero todo el asfalto que se haga no debe entorpecer las obras que ya están planificadas por el IPAV de la tercera etapa del Promeba y el plan pluvial que anunció el gobernador Sergio Ziliotto cuando estuvo a Acha”, explicó.