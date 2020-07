Covid-19 en Santa Rosa: testearon persona en Acha, pero descartan contagio

El Comité de Crisis de General Acha informó a Noticias del Sur que una persona de la ciudad fue testeada por coronavirus Covid-19 porque dijo haber ida a comprar a la verdulería de Santa Rosa en la que su dueña fue asistida por haberse contagiado.

Igualmente se informó que se hizo el hisopado correspondiente, que está aislada en su casa de acuerdo a las pautas del hospital Padre Buodo y que no tiene sintomatología, por lo que pidieron no generar pánico dado que no hay ningún resultado.

Cabe señalar que en Santa Rosa se descartó la circulación del coronavirus comunitaria en torno a quienes fueron a comprar a la verdulería, y solo está internada la comerciante.