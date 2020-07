En los próximos días se enviaría al Senado el proyecto de reforma judicial

En las últimas horas trascendió que el presidente Alberto Fernández tiene listo, para enviar al Congreso de la Nación, el proyecto de reforma judicial, una de las propuestas centrales en la pasada apertura del año legislativo.

El proyecto, según informó Ámbito, ingresará en las próximas horas al Senado y, mientras tanto, se afinan detalles en medio de contactos directos del Jefe de Estado con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Asimismo, Fernández ya tiene confirmados los nombres de los once juristas que integrarán la comisión revisora y de expertos que lo asesorará en la eventual reforma de cuatro temas: Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, juicio por jurados y Ministerio Público.

La tarea de este cuerpo conformado por juristas y notables del Derecho será analizar posibles cambios en áreas relevantes. La elección de cada uno buscó dar una señal de “pluralidad”, aseguran desde el entorno presidencial, y por esa razón de hecho hay un integrante relacionado públicamente al kirchnerismo y una al macrismo.

Según Ámbito y La Nación, la Casa Rosada confirmó que Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, será parte de la comisión, así como estará la candidata a procuradora de Mauricio Macri, la jueza Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego el macrismo nunca logró aprobar en el Senado.

Además de Beraldi y Weinberg, serán parte de la comisión de expertos el profesor Enrique Bacigalupo -experto en derecho penal, que participará desde España-, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el ex juez del juicio a las Juntas Carlos Arslanian, el constitucionalista Gustavo Ferreyra, la especialista en derecho de familia Marisa Herrera; las juezas de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires) y Claudia Sbdar (Tucumán) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego); y el juez de la Corte de Mendoza Omar Palermo.

Se prevé que la comisión, que cuenta con paridad género (seis hombres y cinco mujeres), realice el trabajo ad honorem. Sus miembros tendrán 90 días para pensar reformas y entregar un informe detallado sobre el funcionamiento de la Corte, el Consejo de Magistratura, los juicios por jurados y el Ministerio Público.

El plan del Gobierno es que trabajen -tal vez en grupos divididos por temas- en posibles reformas, las discutan y elaboren un dictamen de mayoría y, tal vez, otro de minoría. Las versiones indican que se lanzaría la comisión el miércoles por la tarde, en un acto que encabezaría el Presidente.

En cuanto a la estrategia legislativa, hasta hace unos días había dudas acerca de si entrar donde la situación estaría más sencilla (Senado) o donde habría más dificultades (Diputados). No obstante, ahora trascendió que el ingreso del proyecto sería por la Cámara alta, en donde el oficialismo cuenta con mayoría y la comisión de Justicia y Asuntos Penales, está presidida por el ex secretario General de la Presidencia y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli.