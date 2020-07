Fernández presentó el proyecto de Reforma Judicial: los puntos centrales

En el primer anuncio de una medida de gobierno desde que comenzó la pandemia del coronavirus, Alberto Fernández presentó en la Casa Rosada la reforma judicial que mandará al Congreso. El presidente estuvo acompañado por la mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros de la Cámara de Diputados y Senadores, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco -la única del máximo tribunal que se hizo presente- y los once integrantes del consejo de asesores designados por el mandatario para modificar la Corte Suprema, entre otros organismos. Entre ese grupo de notables, hay dos docentes de la Universidad Nacional de La Pampa: Marisa Herrera y Andrés Gil Dominguez.

“Busco hacer la república que todos reclaman pero algunos humillaron”, afirmó Alberto Fernández al comienzo de su alocución. Y ratificó las críticas hacia el Poder Judicial que había expresado el 1 de marzo durante la apertura de sesiones ordinarias. “Solo existe una organización de jueces que buscan satisfacer el deseo del poderoso. Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas y nunca más a una política que judicializa los disenso para eliminar al adversario de turno”, djo.

Asimismo, defendió la norma, que fue redactada por Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Internos, y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica. “Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. El pueblo con su voto me acompañó y lo ratifiqué frente al Parlamento. Dispuse la intervención de la AFI. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados. no hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales”.

“Proponemos organizar mejor al Justicia federal. Estamos proponiendo una justicia independiente que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estamos construyendo una Justicia proba sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos», dijo. «Si lo logramos habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene con los argentinos y argentinas. Y también habremos saldado una de esas deudas que la democracia tiene con las sociedad”.

El jefe de Estado, al presentar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina.

En ese marco, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri la Administración Federal de Inteligencia “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales y el principio de inocencia en juicio se vulneró.