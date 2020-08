Vecina achense dio positivo y contó su caso: “Me contagié de coronavirus trabajando”

Celeste Ponce de León conoció por estas horas que tiene Covid-19 y se refirió a su caso frente a los comentarios que hubo. “Como es de público conocimiento, la mayoría ya lo sabe. Otros sacan conclusiones. En nuestra ciudad hay 3 nuevos casos de Covid-19, uno de estos positivos lamentablemente soy yo”, indicó en su Facebook. La vecina es secretaria en una Escribanía.

Aquí la carta completa:

Como es de público conocimiento, la mayoría ya lo saben, otros sacan conclusiones. En nuestra ciudad hay 3 nuevos casos de Covid-19, uno de esos positivos, lamentablemente SOY YO.

No tengo la obligación de hacer público esto, pero entiendo la preocupación de algunos, y la “caceria” de otros, hay gente preocupada y otra mal intencionada.

NO tuve contagio por ir de joda, ni romper las reglas. Tampoco formo parte del grupo que tanto llaman “Gente de bien”, no de ese. Si del verdadero grupo de gente de bien, porque fui educada por padres maravillosos, que me enseñaron los valores que toda persona debe tener. Y me rompo el lomo trabajando como cualquier otro ciudadano. Me contagie TRABAJANDO, si leen bien, TRABAJANDO. Porque otra persona no fue responsable con su propia situación. Nadie busca contagiarse, pero todos sabemos como comportarnos.

Desde mi parte, puedo dar tranquilidad que di aviso a las autoridades correspondientes, en cuanto supe que fui contacto y realice correctamente todo lo que se me indicó.

Pago el precio de los platos rotos de un tercero, pero bueno.

Espero que esto no solo de tranquilidad, sino que sirva para que mi familia esté tranquila. La preocupación está, el miedo está, todos tratamos de sobrellevarlo de la mejor forma posible.

NO me da vergüenza decir esto, NO me siento discriminada ni mucho menos, agradezco de corazón a las personas que se toman esto con seriedad. A todas esas personas que llenan el corazón de buenos deseos, y tratan de aliviar aunque sea un poquito, lo que vivimos. Y agradezco al personal de Salud, que en mi caso en particular, solo hablo de mi y mi situación, siempre estuvo presente y ayudo a mantener la calma, con esto que NADIE sabe como lidiar.

Dios quiera este todo bien, y nos proteja. No solo a nosotros, A TODOS.

Cuidarse uno para cuidar al resto.

Saludos.