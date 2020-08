Habló el empresario Ruíz y dijo que podría haberse contagiado en Acha

El empresario de General Acha contagiado de coronavirus, Carlos Ruiz, señalado por haber sido quien introdujo el Covid-19 en la ciudad y luego se reunió por el Día del Amigo con dos jueces y un fiscal general, realizó una entrevista en la que habló sobre su caso.

El empresario sostuvo a El Diario que “se ha generado una caza de brujas sin sentido” y dijo que “si cuento 10 posibilidades de dónde me contagié, sacó como conclusión que una es en Pellegrini y nueve acá en Acha”.

En la entrevista indicó que no estuvo mal y solo tuvo un resfrío leve, y dio una versión modificada de los sucesos a diferencia de los audios de su autoría que se viralizaron apenas conocida la noticia.

“Es muy llamativo todo lo que ocurrió y no le encuentro explicación. Ese lunes posterior a mi viaje a Pellegrini, cuando estuve en el encuentro con los jueces y el fiscal, que son mis amigos, también estuve con mi hijo menor que hacía unos días que no lo veía. Estuve en las oficinas en Santa Rosa y por supuesto nos saludamos con un beso, pero mi hijo también dio negativo. Ese día, además, entré a un comercio de un amigo y como estaba con un poco de sed fue la única persona con la que compartí un mate… un error que uno comete, pero esa persona también dio negativo. Ese lunes también había estado en un estudio jurídico en Acha, estuvimos más de media hora hablando, y esa persona también dio negativo. Lo que me llama la atención también es que otra chica de acá de una escribanía, donde pasé no más de 10 minutos, y esa chica me atendió con barbijo y con careta y yo me limpié las manos con alcohol en gel, dio positivo”, dijo.

Dijo que la cena con sus amigos no tardó más de las 20.30 horas y fue en un domicilio particular. Y afirmó que le “parece una barbaridad” que el Estado provincial se haya presentado como querellante en la causa.

“Habernos matado de semejante manera, cuando lo que tendrían que haber hecho es investigar bien porque yo estoy seguro que no me contagié en Pellegrini. Insisto, me parece una caza de brujas que no tiene sentido, no sé qué es lo que quieren. Si cuento 10 posibilidades de dónde me contagié, sacó como conclusión que una es en Pellegrini y nueve acá en Acha”, afirmó.