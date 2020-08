Rompieron todos los vidrios de un auto de los bomberos voluntarios

Un auto de los Bomberos Voluntarios de General Acha resultó dañado entre el jueves a la noche y el viernes a la madrugada mientras estaba estacionado fuera del cuartel. Los vándalos rompieron todos los vidrios.

La presidenta de la Comisión, Norma Ortiz, explicó a Noticias del Sur que “el móvil es un Renault Megane 96 y no estaba operativo, estaba estacionado junto a un autobomba que tampoco está funcionando por los frenos y los dejamos afuera”.

“Esto fue adrede, para hacer daño, porque nos llama poderosamente la atención que lo hicieron justo cuando las cámaras las estamos reiniciando y no funcionan. No es casualidad que justo que no funcionan pasa esto”, indicó Ortiz.

La presidente explicó que “solo es por hacer daño, porque la luneta trasera la rompieron con una campaña de freno que es muy pesada y no la puede levantar un chico. Al parabrisas lo rompieron con una cadena”.