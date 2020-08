Dan de alta a la joven Ponce de León y no quedan casos en Acha

La joven Celeste Ponce de León fue dada de alta como caso activo de Covid-19, según pudo conocer Noticias del Sur. De esta manera, con la vecina achense ya recuperada, no quedarían casos de coronavirus en General Acha.

Ponce de León recibió el alta y pudo reunirse con su familia este martes, se pudo saber. En las próximas horas, el Ministerio de Salud considerará su casa como uno de los recuperados en la provincia.

El caso de Celeste, empleada de una escribanía, tomó trascendencia pública cuando la joven, ante comentarios desubicados y sin nada de empatía por lo que estaban pasando quienes tenían Covid-19, difundió una carta pública en las redes sociales.

“No tengo la obligación de hacer público esto, pero entiendo la preocupación de algunos y la ‘cacería’ de otros. Hay gente preocupada y otra mal intencionada”, sostuvo entonces.

“No tuve contagio por ir de joda, ni romper las reglas. Tampoco formo parte del grupo que tanto llaman ‘gente de bien’, no de ese. Sí del verdadero grupo de gente de bien. Porque fui educada por padres maravillosos, que me enseñaron los valores que toda persona debe tener. Y me rompo el lomo trabajando como cualquier otro ciudadano”, contó.

“Me contagié trabajando. Sí, leen bien, trabajando. Porque otra persona no fue responsable con su propia situación. Nadie busca contagiarse pero todos sabemos cómo comportarnos”, finalizó.