Declaró Vivandelli en la causa por abuso policial

Francisco Vivandelli, el joven que sufrió una golpiza en la Alcaidía, declaró el miércoles en los tribunales de General Acha y contó que policías lo golpearon en el patio y lo amenazaron con ahorcarlo. Dijo que él se tiró de cabeza de la cucheta cuando fueron a buscarlo otra vez porque no estaba dispuesto a que lo sometieran a más torturas.

Vivandelli no está recuperado y no habla con fluidez. No puede caminar por sus medios. Todavía tiene secuelas de la golpiza que lo llevó al borde de la muerte.

Declaró en Cámara Gesell, ante una profesional del equipo judicial de atención a las víctimas. Del otro lado del vidrio lo escucharon el juez de Control, Diego Asin, fiscales y abogados.

Pese a sus dificultades, la víctima pudo recordar el hecho y expresarse con coherencia, aunque con lentitud y poca fluidez en el habla.

De acuerdo a las fuentes, dijo que durante su detención los policías lo llevaron al patio, lo obligaron a desnudarse y lo golpearon esposado en el rostro y el cuerpo. También refirió amenazas que lo iban a ahorcar en la celda. Y afirmó que se tiró del camastro al día siguiente para evitar nuevos golpes.

Vivandelli estuvo dos meses y medio internado en el Lucio Molas, donde ingresó inconsciente y en grave estado, desde ese momento sigue su recuperación de las graves lesiones que sufrió en su cabeza en su casa, en General Acha.