Ziliotto y el covid: hay 2340 locales que tienen listado de sus clientes

El gobernador Sergio Ziliotto -quien desde este domingo se encuentra en aislamiento preventivo por haber sido contacto de un contacto estrecho de coronavirus- afirmó que la “trazabilidad” implementada para conocer la movilidad del virus dentro del territorio “es una herramienta más” para ver de qué manera se puede seguir siendo “una burbuja” en el medio del país.

“Como dice nuestro equipo de Salud, vivimos atajando los casos que nos ingresan de otros lugares, porque lamentablemente ese fue el origen de los contagios en La Pampa”, dijo.

Por eso, manifestó, el Gobierno trabaja en la obtención de la mayor cantidad de elementos que permitan bloquear la cadena de contagios.

El mandatario recordó que en la provincia funciona el programa de trazabilidad. “Hemos avanzando un poco más de lo que recomiendan los epidemiólogos y trabajamos con los contactos de los contactas estrechos”, dijo en declaraciones que reproducidas por Gobierno a partir de entrevistas en radios santarroseñas y porteñas. “Esto implica ir un poco más allá de la cadena de aislamiento, para acotar al mínimo posible la circulación viral”.

Advirtió que no todos hacen uso del sistema de trazabilidad y relató que hay comercios que son “esenciales” y no lo implementan. “Pareciera que como están exentos de volver a Fase 1 pueden relajarse y no pensar en el otro”, se quejó.

Detalló que en la provincia hay 2340 establecimientos que reciben gente y tienen registro. A la fecha se cuenta la trazabilidad de 198.990 pampeanos que han realizado 554.141 visitas a establecimientos. Con esta información es posible ubicar a quien pudiera ser contacto estrecho de un caso positivo.

“Podemos tener muchas herramientas para luchar contra la pandemia pero hoy por hoy la contención de la circulación viral es 100% responsabilidad social”, aseguró el gobernador.

“Hay quienes plantean la necesidad de cerrar actividades económicas, pero esa alternativa se puede reemplazar con responsabilidad social”, dijo.

“Tal como lo ha pedido la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva “solo se deben cumplir con cuatro cosas básicas, tapaboca, distanciamiento, limpieza de manos y no compartir bebidas”, expresó.

El gobernador, si bien se encuentra aislado preventivamente, informó que continúa en contacto por medios electrónicos y trabajando con sus equipos de gestión.

También se refirió a la situación del país. “En Argentina hay que reducir el déficit fiscal y hacer una Reforma Tributaria que privilegie la inversión y la producción”, dijo. “No hay que cometer los errores anteriores y pensar quién tiene la culpa, sino en cómo salir adelante”.

Por otra parte, subrayó que el epicentro y la concentración de los contagios está en el AMBA y eso se reprodujo en todo el país. “¿Es tan difícil usar tapabocas, no aglomerarse, tener aislamiento y lavarse las manos?”.

¿Cómo está La Pampa? “Estamos en fase 5, con el 90% de la actividad habilitada, al igual que las reuniones sociales los fines de semana. Primero defendemos la salud, pero buscamos un equilibrio con la economía. Las actividades que no están abiertas es por cuestiones de aglomeración de gente. Cuando se conoce un caso positivo en La Pampa se aisla al contacto estrecho y al contacto de este último”.

Por último, advirtió que una ola de contagios en La Pampa significaría que los comercios cierren. “Esto es una construcción colectiva y nadie se salva solo”, finalizó.