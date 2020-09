Se realizaron 6 hisopados más en Acha y hay unos 20 aislados

Fuentes del hospital Padre Buodo informaron a Noticias del Sur que se realizaron este miércoles 6 hisopados más de personas que fueron contactos estrechos de los dos pacientes con coronavirus en General Acha. Tres fueron por tener relación con el segundo caso detectado el lunes. Precisaron que “no hay modificación de la situación epidemiológica”. Los aislados preventivamente en sus domicilios serían unas 20 personas.

El médico Juan Carlos Saliba explicó que “la situación no ha cambiado, hay algunas personas más aisladas, ya no solo contactos estrechos sino también casos solamente de contactos, o sea que tuvieron interacción con los contactos estrechos, no con las personas internadas”.

También indicó que una persona de las aisladas tuvo contacto con un geriátrico de Acha, pero que todavía no hay ninguna decisión sobre ese establecimiento.

Las dos personas que son casos activos por Covid-19 están actualmente en un hotel en Santa Rosa donde son monitoreados.