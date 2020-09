Cafiero aseguro que los depósitos en dólares “están garantizados”

Esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo en declaraciones radiales que los depósitos en dólares están “garantizados en el Banco Central” y el sistema financiero “está sólido”, al tiempo que advirtió que hubo una campaña por redes sociales que buscaron generar “zozobra y caos”.

“Cualquiera que participa de las redes sociales o tiene grupos de WhatsApp les han llegado mensajes temerarios que dicen que va a haber un corralito”, advirtió esta mañana Cafiero, en declaraciones a la FM Metro.

El funcionario explicó que por eso el Banco Central “tuvo que salir a explicar el lunes que es inviable, que eso no va pasar, que no hay retiro de depósitos, que eso no va a suceder y que los depósitos están garantizados en el Banco Central”.

Cafiero subrayó que el retiro de depósitos que hubo “no es significativo y los plazos fijos en pesos siguen existiendo”.