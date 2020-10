Golpeó y amenazó a un empleado de ANSES al que le reclamó un pago

Un hombre de 38 años fue denunciado a la policía por golpear a un empleado de ANSES por reclamarle un pago que no le correspondía a él.

El hecho ocurrió el miércoles a la tarde frente al Banco Nación, en Don Bosco y Victoriano Rodríguez, y la víctima fue un hombre de 36 años. Allí se cruzó con el agresor quien alterado y a los insultos y amenazas le dijo “A vos te quería encontrar, ahora se me pasó la calenturaa pero vos sos el hijo de mil putas que hizo que yo no cobre el IFE, si no me depositás el OFE el mes que viene te voy a cagar matando”.

Aunque le explicó la situación le dio un golpe de puño en la cara y le hizo una llave en el cuello. Por el incidente tuvo que intervenir un vecino para disuadirlo que lo dejara. La Fiscalía inició actuaciones judiciales por amenazas y lesiones.