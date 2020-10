Llevan más de 846 inscriptos para las casas del IPAV

El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) informó a Noticias del Sur que hasta el momento llevan 846 inscriptos de General Acha para las próximas viviendas sociales del plan Mi Casa 2.

Esto no significa que todos vayan a estar en la lista para los sorteos de las 40 casas que se van a construir en el sudeste de la ciudad. Dentro de este número están los que crearon su usuario en el sistema online para inscribirse, “pero no todos terminaron con los requisitos para el registro, por lo que ese número no define el dato como de inscriptos, pero sí de intensión”, aclararon las fuentes consultadas.

Actualmente se está inscribiendo a las y los interesados y hay plazo hasta el 30 de octubre. Se puede ingresar al formulario cuantas veces sea necesario para poder completar la información requerida y la selección y sorteo no dependen de cuándo se hayan inscripto.

El formulario está disponible en la web del organismo https://ipav.lapampa.gob.ar/ .