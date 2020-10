Macri se mostró crítico con el Gobierno y anticipó que no se ve como candidato

El domingo el ex presidente Mauricio Macri habló por primera vez con la presa local tras dejar el gobierno, admitió haber cometido errores y a su vez criticó la política oficial para enfrentar la pandemia de coronavirus. Además, sostuvo que no se ve como candidato para las elecciones legislativas del año próximo.

Macri confesó que en diciembre de 2017 perdió “la capacidad de escuchar” las demandas de la sociedad porque se puso “a la defensiva” y destacó que la política del Gobierno de Alberto Fernández con respecto al coronavirus: “Esta cuarentena tiene que parar, confiar en nuestros médicos, en nuestra sociedad porque el argentino es responsable”.

También negó que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se hayan promovido acciones de espionaje ilegal: “Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje”, aseveró en una entrevista con Todo Noticias.

“Tuve que vetar leyes que no ayudaban y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar. Dejé de explicar por qué estaba pasando cada cosa y esa situación hizo que gran parte de la sociedad dijera ‘esto no va más’ y recién recuperé la capacidad de escuchar en las últimas marchas que hice, pero ya era tarde”, reconoció el expresidente.

Por último, insistió en sus críticas al oficialismo al decir que “el Gobierno nacional tomó una actitud de miedo y autoritarismo” y recordó que “desde el primer día” de la cuarentena por el coronavirus “dije que había que tener un equilibrio para cuidar la salud mental y la salud laboral de gente”.