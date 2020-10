Alberto Fernández le respondió a Macri luego de sus polémicas declaraciones: “debe tener un problema de amnesia severo”

Tras las declaraciones de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández brindó ayer por la noche una entrevista donde replicó los dichos de su antecesor. Algunos de las frases más importantes fueron “dejaste un desastre” en la Argentina, haciendo plena referencia a Macri, consideró que el exmandatario “debe tener un problema de amnesia severo” y que le “impacta escucharlo hablar con tanta impunidad”, al recordarle las cuestiones que dejó pendientes el anterior Gobierno.

Mientras brindaba una nota al canal C5N, tras ser consultado en relación a que Macri dijo el lunes, en un reportaje por TN, que no sabe para qué sirvió el aislamiento por la pandemia de coronavirus, Fernández respondió: “Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido, crear un Ministerio de Salud que vos cerraste, poner en pie un Ministerio de Ciencia y Tecnología con el que vos terminaste, poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en 2015 y que por decisión de tu gobernadora (bonaerense María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron”.

“Tuvimos que poner en marcha más de 60 hospitales, multiplicamos dos veces y media la cantidad de camas de terapia intensiva que había en Argentina. En tu gestión todo eso no existía y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena”, amplió.

También le espetó que “la cuarentena sirvió para que Argentina se ponga en orden después del desastre en que dejaste la Argentina” y aseveró: “Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad al expresidente”.

“Macri debe tener un problema de amnesia severo”, enfatizó.

Asimismo Fernández ratificó que Macri le dijo que “murieran los que tuvieran que morirse” al hablar meses atrás. “Yo no miento, lo que yo dije que Macri me dijo efectivamente me lo dijo; lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo”, sentenció.