Repercusión en España por familia achense que busca a sus antepasados

El diario La Opinión de Zamora, en España, se hizo eco de la búsqueda en esa zona de los antepasados de una familia achense. Son los descendientes de Francisco Fuentes de Mena, quien era oriundo de Zamora y emigró a Argentina para establecerse en General Acha en la década de 1910.

Francisco Fuentes, su tataranieto, ahora comenzó a buscar datos del que fuera periodistas y comerciante en General Acha y reconocido como Personaje Destacado de la Historia local.

Desde el diario La Opinión, le escribieron apenas publicada la noticia: “Te diré que la noticia de la búsqueda está siendo de lo más leído en nuestra web y la gente lo está compartiendo mucho en sus redes, ojalá llegue a alguien que pueda tener alguna pista y deis pronto con familiares”. Ya hubo varios zamoranos que se contactaron vía mail con el achense.

Los descendientes de Fuentes de Mena apenas cuentan con algún vestigio que dé una pista a los que conocieron en Zamora a su familia. Sí conservan la partida de nacimiento de uno de sus hermanos, José Demetrio, y ahí se detalla que sus padres eran José Fuentes Alonso, de profesión pintor, y Trinidad de Mena Bartolomé, matrimonio natural de Morales del Vino. Tuvieron en total cinco hijos, todos ellos varones: Faustino, Francisco, José Demetrio, Gabriel y Gonzalo.

El segundo de ellos, Francisco, decidió buscar suerte en Argentina y se instaló en Bahía Blanca, contratado como administrativo en la Casa Muñiz. Un año después llegaría su mujer, Luisa de las Heras, y sus dos hijos, Francisco y Luisa, zamoranos. La familia se ampliaría en Argentina con la llegada de Hugo, quien, desgraciadamente, falleció joven.

Su siguiente destino fue la ciudad de General Roca, donde emprendió un local de librería-bazar pero su gran pasión siempre había sido el periodismo, lo que le hizo volver a mudarse de ciudad. “Luis y Eladio Rodríguez, dos amigos suyos, necesitados de una persona con capacidad periodística, lograron que se trasladase a General Acha en 1917, asociándose y formando la sociedad comercial Rodríguez y Cía Casa el PBT”, relata su tataranieto.

Esos fueron los inicios del periódico “El Social”, cuyo primer número salió a la luz en 1918. Dos años después la compañía se deshizo, pero el zamorano continuó con el diario, llegando a los 400 ejemplares y con una suscripción mensual de un peso. “El periódico dejó de producirse en 1931, cuando, por cuestiones políticas relacionadas con la dictadura militar que estaba cursando la República Argentina, Fuentes de Mena recibe amenazas de muerte y escapa a la ciudad de Santiago de Chile”, apunta su familiar.

En Argentina quedaron su mujer Luisa y sus tres hijos, que se pusieron al frente del local Casa Fuentes, una especie de bazar que vendía todo tipo de productos, desde libros hasta utensilios para el hogar o alimentación. “Luego se fue transformando poco a poco hasta llegar a ser una librería, que se convirtió en la segunda más grande de la provincia de La Pampa”, explica el tataranieto del zamorano.

Desgraciadamente, Francisco Fuentes de Mena no pudo regresar nunca a Argentina y rehizo su vida en Chile. La familia también está investigando si alguno de los hermanos de Zamora se aventuraron a realizar el viaje de ida a Argentina como él. “Sabemos que uno de los hermanos vino aquí, aunque no tenemos claro si el viaje lo hicieron juntos o por separado. Pero recientemente he podido encontrar a los tataranietos de ese hermano que también emigró”, revela con una sonrisa Francisco Fuentes.