Prácticas abusivas en Acha: recargos en cobros de servicios y por uso de tarjetas

La responsable de la Oficina del Consumidor de General Acha, Lorena Souble, indicó que desde esa dependencia “pedimos que los consumidores traten de comprar en comercios donde respetan sus derechos y no cedan ante las prácticas abusivas”.



¿Cuáles son esas prácticas? Sobre los casos en General Acha, Soubé dijo: “Tenemos exposiciones voluntarias porque la mayoría no cumple con la ley de tarjetas de crédito donde el precio de lista tiene que ser igual en efectivo que en un pago con tarjeta, pero recargan a la tarjeta. Otro tema es cuando se va a pagar un servicio a un comercio y recargan 10 pesos para pagarlo. Esto es una práctica abusiva. Los comerciantes están acostumbrados a estas prácticas y pedimos que cesen. Nosotros acá actuamos de oficio cuando vemos que se están vulnerando derechos del consumidor”.

“Muchos consultan para dar de baja algún servicio. Por las tarjetas de supermercados vienen mucho porque no han podido darse de baja. La mayoría engañados cuando adquirieron un servicio. Le dicen que es sin cargo de mantenimiento. Se firma un contrato que no se lee porque la letra es muy chica y pasa el tiempo, no se usa la tarjeta pero después empiezan a cobrar mantenimiento por mes con cargos altísimos o seguros que no deberían poner por ley, esperando a que la gente reclame para recién sacárselos. Mientras tanto cobran”, explicó.

La Delegación de la Oficina del Consumidor funciona en el SUM del barrio El Oeste de 7 a 13 horas y se pueden contactar por consultas o denuncias por teléfono o whatsapp al 2952-401218 o al mail defensadelconsumidor@generalacha.gob.ar