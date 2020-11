Adoptaron a dos hermanitos africanos y los abandonaron en una comisaría bahiense

Una grave denuncia se conoció en las últimas horas en Bahía Blanca, en torno a la situación de dos niños de nacionalidad africana, quienes el martes 17 fueron entregados por una persona, en la sede bahiense de la Comisaría de la Mujer.

Una vez que el hombre acercó a los chicos a la dependencia policial y luego de aclarar que junto a su esposa los habían traído al país en agosto de 2019 desde Guinea Bissau, activando el protocolo y dándole intervención a la Guardia de Niñez.

En ese momento se constató que mantuvieron contacto con ellos a través de videollamada, para comenzar a vincularse. “Habían estado conviviendo una semana en el orfanato en el que ellos se encontraban”, menciona el escrito.

Cabe aclarar que la pareja y su hija biológica vivió hasta principios de año en Bahía Blanca (donde los niños africanos fueron escolarizados, participando incluso de actividades extracurriculares –basquet–) y está radicada en San Martín de los Andes desde febrero.

Más escabroso aún es ahondar en la denuncia: ninguno de ellos tienen DNI, solo documentación africana. Además, no se constató el reconocimiento de la sentencia extranjera de adopción plena.

Ambos menores tendrían pasaporte africano, emitido por autoridades de Guinea, donde sus adoptantes “les cambiaron el nombre de origen, registrando además su apellido”.

En otro tramo de la denuncia se sostiene que, en caso de que el pasaporte no fuera apócrifo, no está explicitada “la fecha de salida del país de origen que data de agosto de 2019, pero no tienen fecha de ingreso a nuestro país, por lo que se desconoce cómo habrían accedido a Argentina”.

Fuentes consultadas confirmaron que tras el abandono en la Comisaría de la Mujer, el responsable de los dos menores africanos regresó a su lugar de residencia (San Martín de los Andes) “lo que muestra y deja a la vista la vulneración de derechos a la cual quedan expuestos estos hermanos, quienes ya fueron alejados de su país natal, con todo lo que eso implica en relación a cambios culturales y costumbres cotidianas”.

Quienes se encontraban en la seccional policial al momento de la entrega, describieron que el presunto adoptante, “sin ningún miramiento informó que era su deseo entregar a los niños”, los cuales eran sujetados de ambos brazos, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educarlos, además de la “cosificación” que hace de los menores.

Por último, quienes integran el Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer solicitan la intervención del Juzgado de Familia y el Inadi.