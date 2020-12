Alberto Fernández firmó contrato con la Sputnik V y llegan 300 mil dosis antes de fin de año

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que la Argentina firmó el contrato con Rusia para adquirir la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. “Vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a diez millones de argentinos”, aseguró Fernández, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Fernández dijo que prevé aplicar la inyección a 300.000 personas antes de fin de año. Además, afirmó que vacunarán a otras cinco millones de personas durante marzo.

El Gobierno también prevé conseguir la vacuna de Pfizer, ya aprobada en Gran Bretaña, aunque por el momento llegaría en cantidades mínimas.

El Presidente realizó un balance de su primer año en la Casa Rosada a través de un spot grabado. “Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar”, escribió en su cuenta de Twitter.