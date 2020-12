Horror en Tribunales: un cartonero encontró un bebé muerto en un contenedor de basura

Esta tarde, pasadas las 14:30, un cartonero encontró a un bebé muerto en un contendor de basura, dentro de una bolsa de nylon color negro. Tras alertar a los vecinos y comerciantes de la zona, el SAME llegó hasta la calle Lavalle 1653 para intentar reanimar a la criatura.

“No hubo nada que hacer, era recién nacido”, dijo Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con Crónica TV. Fuentes policiales le detallaron a Infobae que el bebé fue envuelto en una toalla color marrón.

En el lugar continúa trabajando la Policía de la Ciudad junto a médicos del SAME. Este medio pudo constatar que hasta el lugar arribó personal de la Comisaría Vecinal 1° B y se dirigió hasta la dirección mencionada, en el barrio de San Nicolás.

Un hombre que buscaba cartones y materiales dentro del contenedor alertó sobre dicha situación y fueron los efectivos policiales quienes llamaron al personal sanitario.

“Enviamos un equipo para ver lo que estaba pasando pero no hubo nada para hacer. Es un varón. Nosotros no pudimos hacer nada porque el chiquito estaba fallecido. No sabemos si fue un aborto espontáneo o un homicidio. No quiero aventurarme a dar una opinión que no tengo todavía”, agregó Crescenti.

En la causa interviene la Fiscalía Criminal y Correccional Número 54, a cargo de la doctora Laura Belloqui y ante la Secretaría Única del doctor Julio Augusto Pedroso, que procedió a incautar una la bolsa y la toalla que acompañaban al cuerpo.

El bebé fue trasladado a la morgue judicial, en donde le realizarán la autopsia correspondiente para conocer cómo murió. Por otra parte, fuentes judiciales afirmaron que pedirán las cámaras de seguridad de la zona para saber quién lo dejó en el contenedor y en qué momento sucedió.

En mayo de este año aconteció un suceso similar en el barrio porteño de Saavedra. Allí también fueron los vecinos quienes dieron el alerta: en el contenedor de basura de la calle Olof Palme al 4500, esquina de Ramallo, a 200 metros de la Comisaría Comunal N°12, había “un bebé muerto”.

El cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial de la calle Viamonte: se descubrió que no era un bebé recién nacido, sino un feto “de seis o siete meses de gestación”.