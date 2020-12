Salud pidió respetar medidas preventivas y dijo que no se cambia de fase

Ante el evidente nuevo ascenso de casos positivos en La Pampa, desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud se hizo referencia a la necesidad de seguir atendiendo las medidas preventivas para enfrentar la pandemia.

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Ana Bertone, se refirió y reiteró las medidas de prevención para poder enfrentar la pandemia de COVID, en momentos que los casos siguen en aumento. Frente a la situación epidemiológica que se transita en La Pampa con la persistencia de casos positivos confirmados y distribuidos en toda la Provincia, con un evidente incremento en los últimos días principalmente en localidades más densamente pobladas, la funcionaria apuntó al trabajo de fortalecimiento de las medidas de prevención que están probadas como eficaces.

Ante la Agencia Provincial de Noticias, Bertone puso el foco en las medidas que comprenden el distanciamiento físico, el buen uso del cubre-bocas o barbijo, el lavado frecuente de manos, el poder reconocer síntomas aunque sean leves y en tal caso quedarse en su casa, y de tener dudas hacer la consulta oportuna a cualquier centro de Salud de la Provincia.

“El virus no es estacional porque está presente durante todo el año, en esta etapa del verano que tenemos un buen clima, se debe aprovechar para realizar todas las actividades al aire libre. Aun así debe mantenerse la distancia física y tratar de que las reuniones sean con un grupo limitado de personas también con todas las precauciones” señaló.

Cuando no se cumplen estas medidas, se arman redes de contagio “por eso apelamos a la responsabilidad y a la solidaridad de todos, tratar de no enfermarse para cortar con esa red” expuso.

Vías de contagio

La directora indicó que las principales vías de contagio son la respiratoria (gotas que llegan a otra persona o que quedan en el aire) y a través de contacto ya que esas gotas pueden contaminar superficies, por lo cual uno tiene que lavarse frecuentemente las manos o usar soluciones alcohólicas, además de desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente.

El virus puede quedar suspendido en el aire, por eso se recomienda ventilar los ambientes.

Las personas pueden contagiar aún sin tener síntomas, dos o tres días antes de presentarlos. “Por eso es importante que uno se esté cuidando todo el tiempo. No solamente cuando haya una persona resfriada o con tos” recomendó Bertone.

Ante síntomas que pueden ser banales, (como resfrío, dolor de cabeza, dolores musculares) se recomienda que la persona se mantenga en su casa para evaluar la evolución del cuadro y realizar si lo requiere la consulta.

En contexto de pandemia “debemos respetar las recomendaciones por ejemplo no tener contacto físico en el saludo, debemos evitar que se arme una red de contagio por dar besos o abrazar. Cuando hay más circulación de gente hay más casos, porque al virus lo salimos a buscar si no nos cuidamos: más circulación, más casos y más personas graves” graficó.

Burbuja

Ante la inminente llegada de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, se recomienda hacer como una burbuja “los días previos tratar de estar con una mínima cantidad de personas tomando las precauciones que ya conocemos, para evitar la posibilidad de contagio, así cuando estemos con familiares o amigos en esos días especiales tengamos menores posibilidades de contagio”.

Vacunación

En la Provincia se está diseñando la campaña de vacunación contra COVID. “El desafío está planteado en continuar con el calendario habitual de vacunación al que le sumariamos esta nueva vacuna y en llegar a todas las personas de riesgo para COVID de manera equitativa. Se está planificando la vacunación en contexto de la pandemia lo cual crea un escenario complejo”, añadió Bertone, destacando que se amplió la capacidad de frío y se está capacitando a los vacunadores “para que ni bien llegue la vacuna se pueda arrancar. No tenemos fechas concretas todavía”, concluyó.