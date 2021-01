Abandonaron a un bebé dentro de una bolsa

Un bebé fue abandonado en plena calle en la zona de Tres de Febrero con un desgarrador cartel colgado a su ropa. Las autoridades policiales bonaerenses ya iniciaron la búsqueda de sus padres.

En la mañana de ayer, una mujer se presentó en la Comisaría 12ª de Ciudadela Sur con un bebé en brazos y un cartel que sostenía en la mano. La joven, llamada Erica C., de 33 años, advirtió a los efectivos que cuando caminaba por la calle Nolting, entre Bellaco y Alianza, se topó con una bolsa en la que escuchaba ruidos desde dentro.

Al abrirla, se encontró que había recién nacido y un cartel escrito a mano junto al niño: “Me llamo Bryan Samuel, nací el lunes 25 de enero de 2021. Yo no puedo tenerlo, el que lo encuentre por favor cuídelo mucho. Solo pido perdón”, rezaba el mensaje.

Así, los policías llamaron a una ambulancia del SAME, que trasladó al bebé al hospital Ramón Carrillo, donde se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

La UFI N°3 de San Martín tomó el caso, bajo la calificación de averiguación de ilícito.

El caso de Bryan Samuel no es el primero en la historia reciente. Otro bebé fue abandonado en mayo de 2019 en al pie de un árbol en el barrio Pompeya, de la localidad de Merlo. Estaba oculto adentro de una caja y con una pequeña nota escrita a mano, en la que se explicaba por qué había sido dejado a su suerte, en medio de una temperatura por debajo de los 10 grados.

Lo encontraron dos jóvenes cartoneros. Mientras caminaban hacia un kiosco, uno de ellos escuchó ruidos extraños provenientes de una caja. Al acercarse, vio que en el interior estaba M. a punto de sufrir un cuadro de hipotermia y con los ojos cerrados. Apenas respiraba. “Estaba todo morado. Se movía un poco. Llamamos a una vecina y lo ayudaron”, dijo Elías, uno de los jóvenes que halló al menor.

El bebé estaba vestido, envuelto en una frazada y un gorrito de lana azul que le cubría la cabeza. En su pecho tenía pegado un mensaje que aparentemente fue escrito por su mamá antes de abandonarlo. En pocos renglones, la mujer explicó que como no podía hacerse cargo de su hijo, decidió abandonarlo. Además, dio detalles de cuál era su nombre, quién sería su padre y un teléfono al cual comunicarse en caso de que lo encontraran.

“Quien haya encontrado a mi hijo M. le pido por favor que llamen a su papá. Se llama Joaquín. Él todavía no lo sabe. Este es su número. No puedo cuidarlo ni tenerlo. Nació el 28/5/2019 a las 20:35. Lo amo mucho y espero que algún día me perdones”, escribió la mujer.