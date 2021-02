“El ayuno intermitente es una herramienta más, pero no la única”

La nutricionista Fabiola Stefanazzi, quien junto a su colega Belén Alcalde llevan adelante Estilo Saludable, habló sobre el ayuno intermitente.

“Básicamente se basa en reducir las horas de ingesta de alimentos diaria. Esto hace que ingieras menos cantidad de calorías, ya que hay menos horas para comer, por lo tanto el balance energético es negativo. Por ejemplo: la más practicada es la 16/8, es decir, son 16 horas de ayuno con 8 horas de ventana de alimentación. En este caso la ventana de alimentación seria entre las 12 pm y las 8 pm”, indicó Stefanazzi.

La profesional indicó que “es una herramienta más pero no la única, y muchas veces tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo si no se mejora la calidad de lo que se consume y abundan los procesados, es probable que las calorías sean altas y no se produzca el déficit. Además, las restricciones generan ansiedad y provocan picoteo”.

Stefanazzi indicó que además “si estás acostumbrado a desayunar o acostarte tarde, puede generar un hambre voraz en la ventana del ayuno. Si haces pocas comidas, dos, durante la ventana de alimentación puede que no alcancen a cubrir demandas de nutrientes”.

Indicó también que “presenta cierta dificultad a la hora de ganar masa muscular. Si entrenas en ayuno puede que baje el rendimiento. Es importante que esté supervisado y diagnosticado por un profesional ¡No olvides que lo más importante es la salud!”.