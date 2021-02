Concejal Pérez: “No piensan en el avance de la ciudad sino en su propio beneficio”

El concejal del Frejupa, Hernando Pérez, habló sobre la fractura en el bloque opositor en General Acha y las diferencias con sus pares del peronismo Rodrigo Verdugo y Francisco Frías en torno a la votación del Presupuesto y la Tarifaria 2021.

Pérez indicó que “lo ocurrido la semana pasada en el ámbito del Concejo Deliberante de General Acha no tiene nada que ver con acuerdos ni pactos con el oficialismo, sino que mi decisión de apoyar la propuesta del presupuesto y tarifaria se debió más a la coherencia y al estudio de una realidad que no puede escapar a los ojos de nadie”.

El concejal sostuvo que las diferencias con sus pares fueron porque “no estuve de acuerdo en negociaciones y pedidos sin fundamentos realizados por ellos que dicen defender al vecino cuando internamente bregan por beneficios más personales y no piensan en el avance de la ciudad como la mayoría de la gente quiere y necesita”.

(Pérez durante el tratamiento del Presupuesto en comisión, sin la presencia de los otros dos concejales del Frejupa).

Pérez explicó que si bien el presupuesto y tarifaria fueron presentados los primeros días de febrero, “el Ejecutivo ya nos había solicitado la prórroga debido a que el presupuesto nacional y el provincial se demoraron también y no se podía trabajar sin esa base, prórroga que fue otorgada por unanimidad. Tuvimos una serie de reuniones con asesores contables, secretario de gobierno, y demás Secretarías que nos evacuaron todas las dudas, luego de esas reuniones se abrieron las mesas de debate del concejo en comisión, donde claramente mis compañeros de bloque ya mostraban la idea de frenar la aprobación dado que no asistieron. Creo que realmente es ahí donde debemos llegar al consenso, y no dilatando herramientas que son necesarias, yo estuve presente en cada una de esas reuniones. No escuche de parte de los demás ningún pedido formal”.

Pérez indicó que tiene “la conciencia tranquila” y que cuenta “con el apoyo de varios referentes del Frejupa a nivel local y provincial”. “Pedimos al Ejecutivo una mejora de los servicios, que se respete la suba salarial de los empleados que se estima en un 37%, que se generen nuevas fuentes de trabajo entre otras cosas. Sumado a la inflación del país que no será menor al 40% anual, no podía exigir al Ejecutivo sin darle las herramientas para lograr esos objetivos, sumado a que el vecino ya tiene un 10 % de descuento si abona sus tasas al día”, expresó.

Pérez indicó: “He recibido muchas críticas estos días, pero también mucho apoyo del espacio al cual pertenezco, muchas de las decisiones tomadas fueron siempre pensando en el vecino que menos tiene y en aquellos que la Pandemia los afectó en mayor medida, como el apoyo a las ordenanzas 14/20 y 76/20, que defienden y eximen de impuestos y aplican reducciones de tasas a varios contribuyentes. Yo sí puedo exigir al Ejecutivo que cumpla con el vecino, porque le estoy dando las herramientas que solicita”.

“Seguiré perteneciendo al Frejupa, pero de ese espacio que realmente quiere el progreso de Acha, los beneficios personales no están en mi forma de hacer política. No vengo a poner palos en la rueda, como todos quiero el beneficio de Acha, necesitamos transparencia y gestión, necesitamos una nueva forma de hacer política, no estamos en condiciones de ser solamente una fuerza opositora que intenta sabotear a una gestión. Si algunos lo ven de otra manera es porque realmente nos falta mucha sabiduría para entender que esa forma de hacer política nos seguirá manteniendo estancados”, finalizó.