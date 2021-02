Murió un ex presidente de Huracán y sus dos parejas se cruzaron en los avisos fúnebres

El miércoles 24 de febrero falleció Alberto Gaspar Mario Spota, ex presidente del Club Huracán. Tenía 76 años y era abogado. Además, tenía cuatro hijos y seis nietos. Según pudo saber Infobae, Spota pasó sus últimos 11 meses de vida internado.

Marta Repetto y Raquel Contreras despidieron a Mario Spota, quien supo dirigir al Globo entre 1986 y 1989. Una saludó a su “osito querido” y habló de 30 años de amor. La otra aclaró que era “la oficial” y le dijo adiós al “mejor esposo, padre y abuelo”.

“En marzo de 2020 contrajo COVID-19 y luego tuvo tres accidentes cerebrovasculares. Incluso, en octubre de 2020 tuvieron que hacerle varias transfusiones de sangre. Por su fuerza de voluntad, nos ilusionamos pensando que se iba a reponer, pero lamentablemente no pudo ser”, confió a este medio un allegado al ex presidente del Globo.

Lo cierto es que, por su estado de salud delicado, la partida de Spota era una posibilidad. Lo que no estaba en los planes de nadie fue lo que sucedió, un día después, en los avisos fúnebres que le dedicaron familiares y amigos y que se publicaron en el diario La Nación.

En medio de los saludos, y para sorpresa de muchos, se cruzaron los mensajes de su esposa Marta Repetto y su amante, Raquel Contreras. Una saludó a su “osito querido” y habló de 30 años de amor. La otra aclaró que era “la oficial” y le dijo adiós al “mejor esposo, padre y abuelo”.

Tanto en la versión impresa del diario como en la digital los mensajes de Contreras y Repetto están uno abajo del otro. Por lo tragicómico de la situación, los avisos se viralizaron, tanto en Twitter como en WhatsApp.

“Hasta pronto mi osito querido, ejemplo de trabajo y perseverancia (…) Gracias por tantos sueños que me cumpliste. De los 30 años de amor, los últimos 15 fueron una dicha”, firmó Raquel Contreras que, además, saluda a la hija, a la nieta, al hermano y a la familia de Spota. Un plus: su mensaje está por encima de la mujer de Spota que dice lo siguiente.

“Tu esposa Marta Repetto, tus hijas María Eugenia y Alejandra Spota y tus hijos del corazón, Juan y María Repetto, tus nietos Valentín, Bautista, Carmela, Josefina, Juan Pedro, Joaquín y tus yernos Javier Calandrelli y Martín Ricciardi te despedimos con un profundo dolor y amor eterno. Fuiste el mejor esposo, padre y abuelo. Siempre generoso e incondicional, te amamos”, escribió la mujer.

En comunicación con Infobae, un allegado a Spota, que prefirió no dar su nombre pero que hoy estuvo en su velorio, dijo que lo de los avisos le parecía “una cargada”. “Yo siempre lo respeté mucho, no solo como persona sino como profesional: era un gran abogado. Todo eso que dicen, la verdad, no lo puedo creer”, confió.

Desde Huracán confirmaron a Infobae que Spota fue velado en esta mañana, entre las 9 y las 11, en el hall central del estadio del Club (donde hace tres años velaron a René Houseman, uno de los máximos ídolos quemeros), ubicado sobre Avenida Amancio Alcorta 2570 en el barrio porteño de Parque Patricios.

“Fue una ceremonia íntima a la cual asistieron sus familiares más cercanos y algunos amigos”, dijeron a este medio.

Consultados acerca de los avisos fúnebres, de los cuales estaban al tanto, y un posible encuentro entre la mujer de Spota, Marta Repetto, y su amante, Raquel Contreras, no brindaron detalles. “Eso forma parte de su vida privada”, sostuvieron.