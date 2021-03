Defensor rechazó acuerdos de juicio abreviado para abusadores

El defensor de la Niñez y Adolescencia volvió a rechazar el juicio abreviado para abusadores de niños. El año pasado ya había tenido un cruce con el equipo de fiscales de la justicia pampeana.

El defensor de la Niñez, Juan Pablo Meaca, consideró que “no se puede acordar con los abusadores en cuestiones de niñez y género”. De esta forma, reaccionó ante la condena en juicio abreviado de abusadores de menores, que no irá a la cárcel a partir del acuerdo judicial.

El funcionario utilizó las redes sociales para volver a sentar una postura que ya había hecho pública el año pasado. “Cuando en tu propio comunicado haces confesión de que no hubo justicia. No se puede acordar con los abusadores en cuestiones de niñez y género. Por esta cuestión, en las palabras que expresamos en la Cámara de Diputados de la provincia con la designación, planteamos que se debe bloquear esta facultad procesal y solicitamos al Congreso con los Defensores de Niñez que se ocupe de modificar las leyes de fondo”, recordó este viernes.

Meaca reaccionó ante el malestar expresado en las redes sociales por la condena de un jubilado de 52 años, el pasado jueves, a tres años de prisión en suspenso (significa que no irá efectivamente a prisión) por abusar sexualmente de su hijastra y de dos amigas de ellas. Las víctimas, al momento de los hechos, eran menores de 13 años, según informó el Superior Tribunal de Justicia.

La sanción fue convenida en un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Cristian Casais, el defensor particular José Ramón Rodríguez y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. La sentencia fue dictada por el juez de control santarroseño Carlos Matías Chapalcaz.

Una de las madres de las víctimas, al ser informada sobre los alcances del acuerdo entre la fiscalía y la defensa, dio su conformidad, mientras que las otras dos dijeron no estar de acuerdo con la pena pactada. Sin embargo, el Código Procesal Penal, si bien establece que la víctima debe ser informada de lo resuelto –como así también que el juez no puede imponer penas más gravosas que la acordada por las partes–, aclara que la opinión no es vinculante con la resolución final.

La postura de Meaca generó un fuerte cruces con los fiscales el año pasado. “Es inadmisible negociar con los agresores sexuales de los niños”, había dicho el funcionario.

“El juicio abreviado en las situaciones de Abuso Sexual en la Infancia sólo y únicamente beneficia al abusador, desde lo ideológico en defensa de los derechos humanos de la Infancia es inadmisible negociar con los agresores sexuales, sostener que esto evita exponer a niñas, niños y adolescentes es desconocer que el daño para estos es permanente, y que va implicar esta vulneración un abordaje a largo plazo, y que el abusador en unos años va estar en libertad, sin abordaje ni seguimiento”, planteó en ese momento.