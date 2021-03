Docentes pampeanas viajan todos los días “a dedo” a trabajar y piden colaboración

Luego del comienzo de las clases, docentes pampeanas pidieron a través de las redes sociales colaboración para poder llegar a sus lugares de trabajo de localidad en localidad. En principio, aclararon que hay gente amiga que las lleva, pero muchas veces resulta difícil coordinar horarios y por eso decidieron difundir esta situación en las redes sociales.

Ayer, una docente pampeana llamada Florencia del Blanco realizó un posteo en las redes sociales donde pide que la acerquen “a dedo” a su lugar de trabajo.

En principio, la docente aclaró que “siempre tengo colegas que me dan una mano y me ofrecen viajar con ellos. Pero los horarios muchas veces no me coinciden, es por eso que hice público esto”, informó Infopico.

En este punto, agregó que si la ven parada en el acceso de la Ruta 1 en la entrada de Intendente Alvear “es que viajo casi todos los días hacia Bernardo Larroudé y viceversa a dedo”. En concreto pidió colaboración para quien pudiera llevarla.

Del mismo modo, explicó que comienza con sus viajes a dedo a su lugar de trabajo donde es profesora. Se trata del colegio Alicia Moreau de Justo, EPET Nº 7 y Escuela de Adultos Nº 9.

“Comencé allá en 2019 haciendo dedo y este año vuelvo hacerlo. Si decidí subirlo a las redes es para que difundan y me ayuden si me ven. En casa me espera mi hijo que siempre beso y abrazo fuerte antes de irme” cerró Florencia.

Posteriormente y del mismo modo, otra docente llamada Macarena Cantelmi decidió emplear el mismo método y compartió el mismo mensaje.

En el caso de ella, se dirige en sentido Ingeniero Luiggi, La Maruja o Caleufú y viceversa. “Si me ves parada en la entrada de La Maruja, o Caleufú es que viajo todos los días hacia allá y viceversa a dedo”.