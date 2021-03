La Municipalidad de Acha tendrá protocolo contra la violencia de género

El Ejecutivo presentó en el Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza para establecer un Protocolo de Intervención Institucional para situaciones de Violencia de Genero Acoso Sexual y Discriminación por razones de Género en el ámbito municipal. Se espera que esta iniciativa sea aprobada en las próximas sesiones.

Este protocolo es una herramienta o instrumento que estandariza procedimientos de actuación frente a una situación específica en un ámbito determinado, se informó desde el municipio.

En situaciones de violencia contra mujeres y personas no binarias estos protocolos se convierten en una medida preventiva y produce dos efectos concretos: generar un espacio de contención, abordaje y orientación para mujeres y personas no binarias afectadas; y enviar un mensaje claro a toda la organización de que tales conductas no son toleradas.

“El objetivo de dicho protocolo es preservar la vida, los derechos y la integridad personal de una mujer o persona no binaria en situación de violencia, otorgándole, desde el organismo en cuestión, el soporte adecuado (social, legal y de salud) buscando como resultado la firme decisión de promover acciones de igualdad de género hacia el interior del organismo”, se indicó.