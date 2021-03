Médico asesor de presidencia advirtió que se acerca la segunda ola de contagios de coronavirus

El doctor Luis Cámera, médico clínico y uno de los especialistas que integran el comité de asesores del gobierno nacional desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, advirtió esta tarde que la Argentina se encuentra “a cuatro semanas de comenzar la segunda ola” de contagios de coronavirus.

En diálogo con la periodista y locutora Marcela Feudale por LA CIELO 103.5, el médico aseguró que en las próximas cuatro semanas estaría iniciando la segunda ola de contagios en el país según las proyecciones internacionales y que estas también indican que podría haber una tasa de mortalidad de 10 mil personas por mes.

Según el especialista, la segunda ola de coronavirus “se va a manifestar en forma muy marcada en mayo y junio”. “Hay proyecciones de que nosotros llegaríamos en julio a 80 mil fallecidos. Está muy cerca, la estamos viendo, lo tengo que decir, porque después los números aparecen y la gente pregunta”, manifestó.

En ese sentido, Cámera expresó su preocupación por la tendencia que se vislumbra a nivel contagios y velocidad de vacunación, e hizo hincapié en “los medios que tenemos para combatir esto”. “El distanciamiento social, el barbijo a rajatabla y si hay un infectado esa persona debe estar con barbijo dentro de la casa y sus convivientes también, para que no se recree el virus adentro del hogar y se frene esa cadena”, destacó.

“Son proyecciones. Todo va a depender de los cuidados de la población y de la velocidad de vacunación. Eso hace que, a mi juicio, debamos hacer algunas cosas en forma particular para minimizar este tránsito hacia la segunda ola”, explicó Cámera a Infobae sobre sus declaraciones.

Sin embargo, en diálogo con este medio el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, sostuvo: “Sí, lógicamente tememos la llegada de una segunda ola. Pero no tengo idea de dónde podrían llegar a sacarse esas estimaciones”.

En junio del año pasado Cámera se manifestó en contra del permiso dispuesto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que autorizaba a realizar actividad física entre las 20 y las 8 de la mañana. En declaraciones a una radio de Rosario, el profesional había expresado un gran enojo con respecto al comportamiento de los porteños y los insultó: “Son unos millennials estúpidos, sin conciencia social”.

De acuerdo con Cámera, los vecinos que salían a caminar, correr y a andar en bicicleta eran “los mismos que se fueron de vacaciones en marzo cuando arrancó la pandemia, y después pedían histéricamente: ¡rescátenme!, ¡rescátenme!”. Y agregó: “Son tipos que lo único que hacen es mirarse y darse besos al espejo”.

Pero sus críticas no solo se limitaron a los runners, sino que se extendieron a los porteños en general. “Esta histeria porteña nos está volviendo locos a todos. Ustedes son rosarinos. Yo soy correntino y sabemos que los porteños son insoportables. Se pusieron histéricos, parece que si no salían de sus casas se morían, y es al revés. Hay una especie de sensibilidad comunitaria que no logran ver”, afirmó en diálogo con Todos en la 8, por LT 8 Rosario.