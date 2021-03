El sector mayoritario ya tiene candidato para la UB achense

La lista mayoritaria en el Partido Justicialista de General Acha ya tendría candidato para presidir la Unidad Básica local en la renovación de autoridades partidarias que se harán el 6 de junio.

Noticias del Sur pudo saber que Fidel Fiad sonaría como postulante del sector que encabeza el médico Rodrigo Ortiz, y que ganó la interna en 2019 para la intendencia. Las listas se deben presentar antes del 5 de mayo, por lo que queda tiempo todavía para conformarlas o buscar la unidad.

Otro que tendría intenciones de competir es el ex concejal y ex intendente en 2011, Marcelo Berot. Habrá que ver también qué harán los otros sectores como el de la ex candidata Silvia Caminos.

Cabe recordar que la Unidad Básica está acéfala ya que quien era presidente, Carlos Sabarots Abdala, renunció en junio de 2019. En las elecciones internas de febrero de ese año se presentaron tres precandidatos: Rodrigo Ortiz, Silvia Caminos y Omar Avila, lo que mostró la división al interior del peronismo local.