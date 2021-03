Preocupación por pelotones de ciclistas en la ruta 9

Autoridades de General Acha, incluso la policía, comenzaron a tomar nota de la preocupación por los grupos de ciclistas que circulan en pelotón por la ruta provincial 9 entre la ciudad y la laguna de Utracán.

Esto genera riesgos para la seguridad vial ya que muchos no cumplen con la normativa de tránsito obligatoria. El alerta no es solo por el paso de automovilistas y camioneros por el lugar, sino que incluso se ha observado caídas y lesiones en los mismos deportistas, la mayoría no profesionales.

Las quejas se han sumado, sobre todo aquellos conductores ofuscados que hasta han acercado videos en los que reciben insultos y agravios cuando piden a los ciclistas que vayan con una fila como pide la ley y no ocupando todo el carril correspondiente.

(Foto ilustrativa)