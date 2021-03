Estafas con viviendas a cuatro familias de Acha por casi 1 millón pesos

Al menos cuatro denuncias de familias de General Acha se presentaron en la Fiscalía y en la oficina de Defensa del Consumidor local por la estafa con la compra de viviendas prefabricadas a la empresa cordobesa Eco Viviendas SRL. Los datos fueron confirmados tanto por el fiscal Raúl Miguez Martín como por la titular de Defensa del Consumidor Lorena Souble. Buscan más damnificados, ya que hay estafas similares en varios puntos del país.

Las cuatro familias suscribieron contratos en 2017 y 2018 y entregaron sumas que fueron de los 170 mil a los 250 mil pesos, por lo que la estafa ascendería a 1 millón de pesos, que sería un monto superior a precios actuales por la inflación. En un caso, se entregó un auto en parte de pago. Habían pagado entre el 60 y el 70 por ciento de los valores.

Las denuncias fueron realizadas en la oficina de Defensa del Consumidor, cuya responsable, Lorena Souble, ya puso en marcha las audiencias conciliatorias entre las y los compradores y la firma. La empresa debe contestar en cinco días.

Desde la Fiscalía se informó que “las denuncias son similares, ninguno tuvo el cumplimiento del contrato, en algunos casos le cumplieron parcialmente y otros de forma defectuosa. Estamos verificando otras situaciones con damnificados”.

Soubé indicó que en un caso “la empresa estuvo en Acha en 2017, firmó sin prestar atención a los que decía el contrato y entregó una suma, pagó cuotas y les dio un auto. Se llevaron todo y no aparecieron más. Estuvo un año sin comunicación y lo bloquearon. Ahora como denunció públicamente le enviaron mensaje para darle 30 mil pesos porque no podían cumplir, decían”. En otro caso, le enviaron paneles y cielo raso, pero que no podían hacer nada con ese material.

Esta empresa ha sido objeto de denuncias públicas al menos desde 2019. En sitios de internet de medios digitales se puede ver a damnificados reclamando por situaciones similares en las que no cumplen los contratos suscriptos.