Ziliotto confirmó que no va a haber nuevas restricciones en La Pampa

En conferencia de prensa, el Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto realizó una serie de anuncios vinculados a la segunda ola de Coronavirus que afecta a todo el país y detalló que en La Pampa todo “seguirá igual” en cuanto a las medidas sanitarias.

En principio, hizo un repaso de la situación epidemiológica a nivel nacional, donde explicó que los departamentos de La Pampa no se encuentran actualmente en zonas de “riesgo” sanitario.

Actualmente, no hay ningún departamento en la provincia de La Pampa que constituya una zona de alto riesgo de contagios.

“Esto es producto de un Estado presente que ha invertido en infraestructura y recursos humanos y que está llevando adelante un proceso de vacunación a grupos de riesgos” afirmó Ziliotto.

Posteriormente, dio detalles de cómo se viene desarrollando el proceso de vacunación en la Provincia. Allí anunció que La Pampa recibirá mañana 6.750 vacunas y esto permitirá tener 50 mil pampeanos vacunados con la primera dosis.

Ante la pregunta de un periodista en relación a si se van a comprar vacunas de forma directa, Ziliotto respondió que “es un tema que no tiene debate. Esto es una discusión que la da un grupo minoritario, pero que no tiene ningún tipo de sustento”.

En ese punto, Sergio Ziliotto aclaró que “no hay vacunas. No voy a dejar de creer en el Gobierno nacional, porque me ha suministrado las vacunas que correspondían hasta este momento”.

El mandatario provincial aseguró que las ligas de fútbol, básquet y otros deportes están viendo como hacen cumplir los protocolos: “En este caso vamos a trabajar en forma conjunta entre la subsecretaría de Deportes con las ligas correspondientes a cada disciplina”.

A su vez, remarcó que no se puede “dilapidar una actividad, prohibirla porque no se respetan los protocolos. Lamentablemente cuando no se aplican aparecen las restricciones. Debemos entenderlo y aplicar los protocolos”.

Finalmente, señaló que “este tipo de actividades las controlamos entre todos”.