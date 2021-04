Se reactivó la obra en la ruta nacional 151

Se reactivó la obra de la ruta nacional 151, cuyos trabajos de repavimentación demandarán una inversión superior a los 1.100 millones de pesos y generarán durante su ejecución 50 puestos de trabajo. La reparación, esperada durante años por los pampeanos, viene a traer solución sobre una vía de comunicación de importancia estratégica para la provincia y la región.

La obra había sido comprometida por el presidente, Alberto Fernández, ante el gobernador, Sergio Ziliotto y forma parte de un paquete de obras viales que el Gobierno Nacional ejecutará en distintos sectores del territorio provincial,En un periodo de tiempo relativamente corto, la actual gestión de Vialidad Nacional logró reactivar los contratos caídos en la gestión anterior y las reparaciones están en marcha.El Jefe del XXI Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Martin Izaguirre dijo que “nunca estuvimos en esta situación contractual. Logramos acomodar las gestiones administrativas, firmamos el acta de inicio de los trabajos y tenemos el pliego para hacer cumplir las tareas que están contratadas. Intentamos, con toda nuestra fuerza, que la obra se concrete y no se nos vuelva a caer”.La obra en cuestión, que asciende a $ 1.146.030.714,50.- comprende la repavimentación y mantenimiento de la ruta nacional Nº 151 desde el límite de la provincia de La Pampa con Río Negro, hasta el cruce de la ruta provincial Nº 14.Esa repavimentación se realizará durante los próximos dos años, en tanto el mantenimiento comprende un período de cinco años. La obra, que involucrará a más de cincuenta empleados, comenzó en enero “lentamente” con el mantenimiento.Según Izaguirre “nuestra supervisión ha aplicado las multas y penalidades que corresponden, haciendo cumplir los pliegos. Esta semana se estuvieron haciendo trabajos de bacheo y perfilados de banquinas. Pero el tramo necesita la obra completa, con una intervención más fuerte para que se note. El nivel de deterioro es muy grande”.El funcionario confirmó que a partir de abril han comenzado a trabajar más intensamente. “Han movido equipos, está la trituradora de material en la cantera de 25 de Mayo, produciendo el material, y ese material se está transportando al campamento. Estamos aguardando la habilitación de los tanques para que podamos llevar la emulsión y poner en marcha la planta de asfalto. Vamos paso a paso. Son obras que no se ven en la calzada, pero fundamentales para concretar la tarea”.

Detalle de las obras

Los trabajos previstos entre Km 156,70 y Km. 269,82 son bacheo según necesidades, reciclado de calzada (en sectores parciales), carpeta asfáltica en caliente, calce de banquinas. Además, a lo largo de toda la obra –dos años- se efectuará la demolición (por razones de seguridad) y construcción de alcantarillas laterales, señalamiento vertical y horizontal y colocación de barandas metálicas.

Por otro lado, desde el inicio del contrato y durante toda su duración-sesenta meses- se realizará el mantenimiento de rutina en toda la longitud de la obra, consistente en la limpieza general de la zona de camino, corte de pasto, bacheo, contrafuegos, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señales verticales, etc.

Historia

La ruta nacional Nº 151 recorre las provincias de Río Negro y La Pampa, desde Cipolletti a Santa Isabel. De sus 315 km, 165 corresponden a nuestra provincia, y de ellos 100 kilómetros, entre 25 de Mayo y Albarrobo del Águila, son los que están en peores condiciones. Esto, además de generar demoras, resulta peligroso por la cantidad de pozos y la falta de señalización.

Recordemos que en 2017 se habían ejecutado trabajos por el 12 por ciento de la obra. El gobierno de Mauricio Macri había dispuesto casi 700 millones de pesos en 2018 para la concreción de la repavimentación, pero no hubo avances.

La devaluación de abril de 2018 disparó los costos y la adjudicataria solicitó un reajuste que nunca se concretó. La corrida cambiaria de abril y las posteriores devaluaciones ocasionaron un desfasaje en los costos que paralizó la obra. Desde allí no hubo avances, solo trabajos de mantenimiento, especialmente bacheos.

Por estos días La Pampa, en un trabajo mancomunado con Vialidad Nacional, comienza a solucionar un tema postergado por años.