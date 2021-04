Sabarots: “Tenemos pocos casos, pero hay que cuidarse y no relajarse”

El intendente de General Acha, Abel Sabarots, habló sobre las nuevas restricciones anunciadas por el gobernador Sergio Ziliotto para toda la provincia con el objetivo de frenar la segunda ola de contagios de Covid-19.

Sabarots indicó a Noticias del Sur que “si bien nosotros en Acha tenemos un número bajo de casos activos, el resto de la provincia está con niveles altos. Se habló durante la reunión con Ziliotto de hacer equilibrio entre la cuestión sanitaria y la económica. Hay unidad entre todos los intendentes de tener una política unificada para intentar controlar esto. Básicamente va a ser por 15 días. La actividad económica va a seguir de 7 a 23”. El jefe comunal participó este miércoles a la mañana de la reunión por Zoom que mantuvo Ziliotto con todos los intendentes y donde se consensuaron las medidas anunciadas.

“Al tener una situación epidemiológica y nosotros ser dependientes de Santa Rosa, es necesario coordinar una política en este sentido para evitar la propagación de los contagios. Eso nos va a obligar a tomar a nosotros como municipio los recaudos necesarios para controlar la situación y acompañar al personal de salud”, dijo.

Sabarots explicó que “se repite hoy la situación de Acha con respecto al año pasado, que en el resto de la provincia había un incremento de casos y en Acha tenía poca cantidad. Pero eso no nos permite relajarnos, y desde el Estado municipal vamos a hacer todo para colaborar con el Estado provincial y la gente de salud y articular acciones para mantener esta situación sanitaria. Y teniendo en cuenta el no perjuicio de la actividad económica”.

“Hay que seguir en esta línea de cuidarse y no relajarse. En materia de educación no hay conflicto, no se ha politizado como sucedió en Ciudad de Buenos Aires. Se debe mantener la actividad educativa porque desde el Estado hay protocolos y cuidados y es menos posible que haya contagios”, indicó.