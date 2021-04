Un canal involucró a Verna en el caso de abuso sexual sucedido en Victorica y el ex obernador denunció una “operación de prensa”

Este viernes por la tarde, el ex Gobernador Carlos Verna utilizó sus redes sociales para repudiar un informe de Canal 9 donde incluyeron su imagen para referirse a un reconocido caso de abuso sexual que revolucionó a la localidad de Victorica y que se hizo muy relevante para la agenda de los medios nacionales durante los últimos días.

En este caso, el propio Verna repudió este “error” gravísimo de los periodistas capitalinos y denunció lisa y llanamente una “operación de prensa”.

En concreto, el ex Gobernador expresó: “me hicieron una operación de prensa en @canal9oficial, cuyo dueño es un peronista de la capital y hay intereses mendocinos (por algo lo de la gorrita). Pero yo no cambio NO A PORTEZUELO EN MANOS DE MENDOZA”.