Colonia Santa María: echaron al delegado de ATE y hablan de “represalia”

El presidente de la comisión de fomento de Colonia Santa María, Carlos Norberto Aschemacher (Juntos por el Cambio), dijo al asumir el cargo en 2019 que su objetivo era “unir al pueblo”, pero el inesperado despido de un trabajador provocó la profundización de la grieta y la rivalidad política lugareña.

El despedido es Rubén Frank, cercano a Serafín Eberhartd, quien guió los destinos de la localidad sureña entre 2003 y 2019.

Frank, en rigor, tenía un contrato precario. Ahora, directamente, Aschemacher decidió no renovárselo y lo dejó en la calle.

Frank, además, es delegado normalizador de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Es decir, está protegido por la legislación.

“Claramente es una represalia”, dijo Norma Ojeda, representante del gremio ATE en General Acha y los pueblos vecinos. “Hay un problema de política de por medio”, dijo. “Es una represalia”, insistió.

Diario Textual, antes de publicar esta nota, intentó comunicarse con el jefe comunal para que dé su versión. Hasta el momento no respondió las llamadas ni los mensajes a su teléfono celular.

Ojeda ya pidió la reincorporación: le envió notas al jefe comunal, a la sede central del sindicato yal secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá.

En las últimas horas también se reunió con Aschemacher. “Lo que le dije al jefe comunal es que si tenían problemas de política, no lo pueden despedir. Yo quiero que le devuelvan el trabajo”, sostuvo.

La dirigente sindical dijo que estas situaciones se repiten en otras intendencias. “Esto pasa en todas las comisiones de fomento”, sostuvo.

“Pensé que en La Reforma iban a cambiar, pero Elías (Colado) está haciendo lo mismo que hacía su hermano Hugo. Lo mismo está pasando en Unanue y en Cuchillo Co. En Cuchillo Co, como hay diferencias políticas, sufren represalias y discriminación. En todos los pueblos chicos se padece esto”, dijo.