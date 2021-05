“Estas medidas para los no esenciales implica pérdidas muy importantes”

El presidente de la Cámara de Comercio de General Acha, Sebastián Gil, dijo que la principal problemática que atraviesa el comercio local durante el confinamiento es el de los rubros no esenciales, que deben mantener cerrado, “lo que implica pérdidas muy importantes”.

“Estamos con la problemática del comercio que no es esencial, porque están con las puertas cerradas y solo con delivery. La discusión es quién es esencial y quién no. El comerciante se perjudica con las medidas, no todos pueden utilizar el delivery. Para los no esenciales esta situación implica pérdidas muy importantes”, explicó a Noticias del Sur.

Gil indicó que las últimas medidas anunciadas por el gobierno provincial de auxilios y préstamos a través del BLP “son de mucha ayuda por las tasas bajas o cero. Algunas de estas medidas ya estuvieron. Muchos comerciantes las pudieron utilizar, como fue el caso de hoteles y gastronomía, pero hay pequeños comercios que no pueden porque no cumplen con los requisitos del Banco de La Pampa. Muchos comerciantes están necesitando de esta ayuda”.

“Nos enojamos con las medidas, pero esta pandemia nos afectó a todos, no solo a Acha, sino al mundo entero. Y las medidas no son para perjudicar a la gente, sino para frenar los contagios”, finalizó el comerciante.