La Unión Tranviarios Automotor resolvió iniciar un paro desde las 11 de este martes en los servicios de líneas de micros provinciales, en reclamo del cumplimiento del pago de salarios adeudados.

“Las empresas aducen que no salieron los subsidios de Nación y por eso no pudieron pagar los sueldos, pero lamentablemente no podemos aguantar más”, dijo José Alvarez, de UTA-La Pampa.

La medida afecta las líneas interurbanas, como la que une General Acha y Santa Rosa.