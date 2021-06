Estafas telefónicas: advierten que “es notable la escalada de estas prácticas en Acha”

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor alertó nuevamente sobre la gran cantidad de estafas electrónicas sucedidas en General Acha y recomendó “estar alertas al modus operandi de los ciberdelincuentes que llevan adelante estas estafas y/o robo de datos; y prestar especial atención para no dejarse coaccionar o ceder ante la presión que ejercen”.

En las últimas semanas hubo llamadas a vecinos de Acha de parte de una entidad de gobierno o bancaria o un llamado donde dicen tener secuestrado a algún familiar. También emails que ingresan solicitando datos y/o información personal; o el contacto por otros medios, como whatsapp donde ofrecen premios o regalos.

“La intención de quienes envían estos mensajes es la de hacerse de datos como contraseñas y/o claves, para poder robar la identidad de la persona, y de esta manera estafar a otros con estos datos”, expresaron desde la oficina.

“Prestemos especial atención, a la hora de recibir una oferta por algún artículo que se tiene a la venta en redes sociales, no entreguemos datos, primero tratemos de conocer o saber más de la persona que está detrás de la computadora y/o el teléfono celular (que nos está contactando) y una vez que estemos seguros de que no estamos siendo timados, se pueden realizar las transacciones para concretar la venta y/o compra”, se explicó.

“Estemos alertas y no reenviemos a nuestros contactos, aquellos mensajes que nos resultan dudosos, porque lejos de ser una broma pueden resultar muy perjudicial para el receptor. Es notable la escalada de estas nuevas prácticas ilegales, los llamados a altas horas de la noche a teléfonos fijos.

“Cuidemonos entre todos, no seamos cómplices ni participes de quienes pretenden engañarnos, no reenviemos ese mensaje que nos parece dudoso. No seamos el medio facilitador para las ciberestafas, los ciberdelicuentes o robos de identidad”, recomendó la oficina.

Si tiene dudas o necesita más información, puede acercarse a la OMIC, ubicada en Martínez de Hoz y General Alvear, o puede hacerlo vía electrónica enviando un email a: defensadelconsumidor@generalacha.gob.ar o bien comunicándose telefónicamente al Cel.: 2952-401218 (llamada – SMS- whatsapp).