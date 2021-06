Dos camionetas secuestradas por caza ilegal en Cuchillo Co

La División de Seguridad Rural informó que en los últimos días en operativos contra la caza ilegal se secuestró en campos cercanos a Cuchillo Co dos camionetas.

Efectivos de la comisaría local labraron actas de infracción a la Ley 1194 contra la caza furtiva a un vecino de esa localidad que iba en una pick up, como así también notificaron por infracción a la normativa sanitaria vigente contra el coronavirus por circular en horario no permitido.

En tanto, el viernes a las 16:30 horas, la patrulla de la División Seguridad Rural, intercepto el paso de un pick up, marca Toyota 4 Runner DLX, en la intersección de las rutas provincial 11 y 152, en la que iba un hombre de Santa Rosa, conocido en el ámbito del furtivismo. Salía de un predio rural ubicado en la zona rural de Cuchillo Co. No poseía documentación para circular.