Es baja la cantidad de inscriptos: el 38% de los achenses no se anotó para vacunarse

Mientras avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en General Acha, donde se aplican todos los días por parte del personal de salud, Noticias del Sur pudo saber que es baja la cantidad de inscriptos en la ciudad para aplicarse la dosis.

En Acha hasta este sábado se anotaron 7.285 vecinas y vecinos mayores de 18 años para ser vacunados, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud informados a NDS. Si comparamos el número con la cantidad de habitantes en esa edad, que son 11.570 en el padrón electoral (si bien empieza desde los 16 años) se puede determinar que el 38% no se inscribió para vacunarse hasta el momento y sí lo hizo el 62% de la población.

En tanto, hasta el sábado 5.388 personas habían sido vacunadas y de estas 2.010 ya recibieron la segunda, por lo que la cantidad de dosis aplicadas suma 7.398. O sea que ya se vacunó al 73% de los inscriptos.

Actualmente están vacunando a mayores de 35 años sin factores de riesgo y desde los 18 años con factores de riesgo.

En la provincia de La Pampa se encuentra disponible el sitio web https://vacunate.lapampa.gob.ar/ donde deberán ingresar todas las personas residentes, tengan o no domicilio declarado en su documento en la provincia, y tendrá carácter de Declaración Jurada. Aquellos que no puedan o no tengan manera de acceder mediante la tecnología, podrán acercarse a los centros de salud de cada localidad para realizar la inscripción.

Una vez en la web, se piden datos como: número de documento, numero de trámite que figura en el DNI, género de la persona que se inscribe, un correo electrónico, un teléfono, la localidad donde reside, el domicilio y se dará a elegir el centro de salud de la localidad donde se colocará la vacuna.