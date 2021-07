Misterio en Bahía: verdulero desapareció hace 41 días y la familia sospecha de su pareja

El jueves 20 de mayo pasado, Gabriel Enrique Gurrea García salió de su casa en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca luego de discutir con su pareja. Desde entonces no se supo más nada de él y ya lleva desaparecido 41 días. Sin pistas para dar con su paradero y mientras se acrecienta la preocupación de sus familiares, la Justicia y las fuerzas de seguridad piden ayuda para encontrarlo.

Gurrea García tiene 46 años y es conocido entre sus allegados como “Tibu”. Su ausencia fue alertada primero por sus compañeros de trabajo, en una verdulería de la localidad de Punta Alta, que dos días después de la desaparición llamaron a su casa para consultar por qué no había concurrido.

Por el hecho se inició una causa caratulada por averiguación de paradero, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía. Según se supo, al momento de retirarse de su domicilio tomó algo de ropa y dinero, pero dejó su teléfono celular.

En los días siguientes, efectivos de todas las comisarías de la ciudad, de personal policial local, de Caballería e Infantería realizaron varios rastrillajes sin éxito con la colaboración del grupo búsqueda de personas con canes K9. Los mismos se llevaron a cabo en distintos sectores de Bahía Blanca, en la zona céntrica, en Ingeniero White, en Punta Alta y en General Daniel Cerri, donde vive su familia.

De igual modo -como sucede en estos casos- se investigó al entorno del desaparecido y se le secuestraron los celulares a familiares, amigos y a Pamela, la pareja de García Gurrea, para su análisis informático.

Los padres del desaparecido sospechan de la pareja de su hijo. “El sábado se comunicó conmigo el patrón de mi hijo preguntándome si Gabriel estaba en casa. Ahí me dice que desde el jueves no se presentaba al trabajo y que había intentado llamarlo a su teléfono, pero que le había contestado su pareja y le había dicho que habían discutido y que él había decidido irse de la casa”, contó Cristina, la madre de Gurrea García. Y continuó: “La llamé para ver qué pasó y me dijo ‘se fue, discutimos, pero no te hagas problema porque se fue bien. Me dio un beso y se fue hace tres días’”.

La madre dijo a Telefe Noticias Bahía Blanca que no pudo volver a contactar a Pamela. Inclusive mencionó que acudió hasta su domicilio y no pudo dar con su presencia, por lo que se decidió a radicar la denuncia policial.

“La policía fue a buscar las cámaras al hotel de enfrente de la casa de ella y le dijeron que, a los cuatro días, los registros se borraban. Pero, a su vez, ella anteriormente había ido a pedir las cámaras también al hotel. ¿Con qué fin? ¿Por qué? ¿Qué esconde?”, se preguntó Cristina.

Por su parte, Juan, el padre de Gurrea García, también mantiene dudas sobre la mujer: “Yo me entrevisté con Pamela en una oportunidad, de improviso, porque yo quería verle la cara y su reacción cuando le consultara lo que había pasado. Yo sabía cosas de ellos porque ella siempre me contaba todo. Me consideraba como una especie de padre. Cuando llegamos a ciertas circunstancias que explicó ella, y están en la causa por la explicación que le dio a la policía, no me quedé conforme con eso y se me presentaron muy serias dudas y aún persisten”.

A casi un mes y medio de la partida del hombre, y sin tener ningún dato para dar con su ubicación, la fiscalía reiteró el pedido de colaboración para localizarlo.

De acuerdo a la descripción brindada, es de contextura delgada, mide 1,75 metro de altura, tiene tez trigueña y cabellos cortos y oscuros. Uno de sus rasgos característicos se sitúa en el brazo derecho, donde tiene un tatuaje que le ocupa toda la extremidad, además de otro de grandes dimensiones en la espalda, y un tercero en el pecho que dice “Papi, te amo”.

No se sabe qué vestimenta llevaba puesta al momento de salir de su casa, ya que Pamela no recuerda.

En caso de tener información, se solicita comunicarse con el servicio de emergencias 911 o llamar a la Comisaria 1ra. de Bahia Blanca, cuyo número es 2914551902. También al teléfono de la Fiscalía Nº20, 291 508 4407; o a los de la DDI Bahía Blanca, 455 0474/8091.