Verna anunció que no será candidato a senador

El ex gobernador Carlos Verna anunció este sábado, desde una radio de General Pico, que no será quien encabece la lista de senador nacional del peronismo pampeano en las elecciones legislativas de este año. “No me voy a presentar a ningún cargo legislativo mientras tenga cáncer”, dijo. “En estas condiciones no me voy a presentar, apareciendo para ocupar un puesto en el que no pueda cumplir las expectativas de la sociedad”, sostuvo. “Hoy no estoy en condiciones físicas de hacer lo que hacía cuando era senador”.

De esta manera, se confirmó el dato adelantado la semana pasada: Diario Textual había advertido la posibilidad de que no se fuera a postular, principalmente por sus problemas de salud.

El anuncio lo hizo desde la radio FM Alegría, de su amigo Juan Ramón García. De allí han partido buena parte de los anuncios.

-¿Cómo andás, Carlos? – arrancó la nota Juan Ramón García.

-Bien, ando bien. Acá ando, en mi casa… La última vez que abrí la puerta fue para entrar el cartel que me pusiste enfrente de “feliz cumpleaños” para que no lo roben. Salí a la noche para sacar la bolsa de la basura y vi el cartel.

-¿Te estás cuidando?

-Sí, no salgo, no tomo frío. Porque no solo está el problema de la pandemia, si no también de los bronquios. Trato de cumplir con lo que me indican.

El exmandatario dijo que está mirando fútbol. “He visto la Copa (América) y algún partido de la Eurocopa”, sostuvo.

-Vamos a ir con la pregunta del millón. ¿Cuándo empieza Carlos Verna la campaña?

-La gente, hoy, tiene otras preocupaciones. La gente está preocupada por la pandemia, la vacuna, los problemas económicos, los precios y los salarios que no alcanzan. Este es un año electoral y va a haber que elegir candidatos. En La Pampa la campaña se inicia con un frente electoral, con los mismos partidos de 2019. ¿Cuándo empiezo la campaña yo como candidato? Vos me conocés, Juan. Si en 2018, no me presenté, no me voy a presentar como candidato a cargo electivo, mientras siga esta enfermedad. La pelea de los que tenemos cáncer es una pelea de todos los días.